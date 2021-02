M5s, online parte la campagna per il voto su Rousseau: i contrari organizzano V-Day. I governisti rispondono con il D-Day (Di martedì 9 febbraio 2021) In attesa che venga pubblicato il quesito per il voto sulla piattaforma Rousseau, parlamentari e attivisti M5s hanno iniziato campagne online pro o contro il sostegno al governo Draghi. Da una parte il V-Day per il No con “cittadini e portavoce”, organizzato dal facilitatore regionale in Campania Luca Di Giuseppe; dall’altra il fronte di ministri e parlamentari che ha deciso di organizzare una “controffensiva mediatica” con post e dichiarazioni che, stando a quanto anticipato dall’agenzia Adnkronos, è stata già battezzata “D-day” prendendo in prestito l’iniziale del nome dell’ex presidente della Bce. Sul fronte del No è molto attesa anche l’intervista che Alessandro Di Battista rilascerà ad Andrea Scanzi alle 18 in diretta Facebook. Proprio l’ex deputato 5 stelle, fin dall’inizio delle consultazioni, si è esposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) In attesa che venga pubblicato il quesito per ilsulla piattaforma, parlamentari e attivisti M5s hanno iniziato campagnepro o contro il sostegno al governo Draghi. Da unail V-Day per il No con “cittadini e portavoce”, organizzato dal facilitatore regionale in Campania Luca Di Giuseppe; dall’altra il fronte di ministri e parlamentari che ha deciso di organizzare una “controffensiva mediatica” con post e dichiarazioni che, stando a quanto anticipato dall’agenzia Adnkronos, è stata già battezzata “D-day” prendendo in prestito l’iniziale del nome dell’ex presidente della Bce. Sul fronte del No è molto attesa anche l’intervista che Alessandro Di Battista rilascerà ad Andrea Scanzi alle 18 in diretta Facebook. Proprio l’ex deputato 5 stelle, fin dall’inizio delle consultazioni, si è esposto ...

