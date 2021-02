M5S: buon lavoro a Simonelli, nuovo presidente commissione Commercio (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “buon lavoro al nuovo presidente della commissione Commercio, Massimo Simonelli, e alla vicepresidente, Anna Fumagalli a cui diamo anche il benvenuto nel gruppo M5s di Roma Capitale. Il lavoro che li attende nei prossimi mesi sara’ intenso e di vitale importanza per Roma. Siamo sicuri che saranno all’altezza della sfida che li attende e che non si risparmieranno”. E’ quanto scrivono in un post su Facebook i 5 Stelle di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “aldella, Massimo, e alla vice, Anna Fumagalli a cui diamo anche il benvenuto nel gruppo M5s di Roma Capitale. Ilche li attende nei prossimi mesi sara’ intenso e di vitale importanza per Roma. Siamo sicuri che saranno all’altezza della sfida che li attende e che non si risparmieranno”. E’ quanto scrivono in un post su Facebook i 5 Stelle di Roma.

fabrydami : @Loretta88197243 Cara Loretta io sono per il NO perché se le cose andranno male (come si prevede) il M5S sarà consi… - EBamusement : - tam_della : @MediasetTgcom24 Fatene buon uso!!! ?? @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa #M5S #Crimi - Adm_Ackbar_1983 : RT @PaginaVox: GOVERNO BRITANNIA È bastato un cenno di #Grillo per posizionare il #M5S su podizioni filo-Draghi, l'uomo del #Britannia. #R… - leone150872 : RT @PaginaVox: GOVERNO BRITANNIA È bastato un cenno di #Grillo per posizionare il #M5S su podizioni filo-Draghi, l'uomo del #Britannia. #R… -