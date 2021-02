M5S | Ass Rousseau | attriti tra Grillo-Casaleggio-Crimi fake news**

borrillo62 : RT @fiaschetta69: @carlabrandolini @MercurioPsi @egos23 @MarziaLoreti @Ass_Cult_CeSMoT @iltrenoromalido @scrocknroll @Andrea0606061 @Francj… - carlabrandolini : RT @fiaschetta69: @carlabrandolini @MercurioPsi @egos23 @MarziaLoreti @Ass_Cult_CeSMoT @iltrenoromalido @scrocknroll @Andrea0606061 @Francj… - fiaschetta69 : @carlabrandolini @MercurioPsi @egos23 @MarziaLoreti @Ass_Cult_CeSMoT @iltrenoromalido @scrocknroll @Andrea0606061… - MarioMartinett1 : @CalosiGuido @nzingaretti #Conte chi? Il fondatore di ASS sostenuto da PD e Leu o il presidente del M5S? Certamente… - RoRoland1 : @VincenzoDeLuca Sig. P. De Luca,ho apprezzato in particolare e finalmente,suo attaccamento sua terra!Recovery plane… -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Ass

LiberoQuotidiano.it

...della deputazione regionale del, a partire dall' On. Giovanni Di Caro e dall' On. Luigi Sunseri, continua il primo cittadino che ringrazia altresì gli Assessori ai LLPP pro tempore, l'. Luca ...... ossia Pd piùpiù Leu (Renzi ovviamente viene tenuto fuori). Il nome, però, andrà presto ... ma anche perché in sigla fa '', che in inglese suona male (viene tradotto con: asino, sedere o ...Abruzzo - “Condivido la scelta del Presidente Marsilio di chiudere le scuole, visto che i dati di diffusione della pandemia, specialmente in alcuni territori, non sono purtroppo incoraggianti. È neces ...Prolungare la durata degli abbonamenti per i mezzi pubblici di cui gli studenti non usufruiscono nei periodi di didattica a distanza. Lo chiede Piatro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 ...