M Night Shyamalan | Old | Le riprese del film sono state rischiose

Secondo M. Night Shyamalan, girare Old nella stagione degli uragani è stato un rischio che il regista ha voluto correre per evitare che qualche attore fosse costretto a rinunciare al film. M. Night Shyamalan ha abituato i suoi spettatori ai famigerati twist ending. Questa volta, però, è stato proprio lui ad aver rischiato un imprevisto finale a sorpresa per il suo Old. Il regista, infatti, ha rivelato di aver girato il film in condizioni assolutamente rischiose durante la stagione degli uragani. La scelta di procedere, però, è stata dettata dalla volontà di evitare di perdere qualsiasi attore a causa di un eventuale ritardo nell'inizio di lavorazione del suo ultimo progetto. In occasione di una chiacchierata con EW, M. Night Shyamalan

Tutto sul film Old: trama e trailer

Scopri tutto su Old, il film di genere thriller di M. Night Shyamalan. Ecco trama, trailer ufficiale e cast. Prossimamente al cinema. Old è il misterioso nuovo thriller in arrivo al cinema. Tratto dalla graphic novel di Pierre - Oscar Levy e Frederick

