Lutto nella politica italiana | addio a Franco Marini Da poco era guarito dal Covid

Franco Marini, sindacalista e politico di lungo corso, è morto a 87 anni. Deputato, senatore, europarlamentare, Marini è stato Presidente del Senato tra il 2006 e il 2008. Già ministro del Lavoro e della previdenza sociale nel settimo governo Andreotti (1991-1992), dal 1997 al 1999 ha svolto il ruolo di segretario del Partito popolare italiano. Dal 1985 al 1991 l'incarico come segretario generale della Cisl. Marini ha inoltre partecipato alla fondazione del Partito democratico e fu il principale esponente della corrente de "I Popolari". Marini, agli inizi di gennaio, era stato ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Era poi stato dimesso il 27 gennaio scorso.

