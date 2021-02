Lutto nel mondo della politica: è morto l’ex ministro del Lavoro Franco Marini con il Covid (Di martedì 9 febbraio 2021) Una tragedia che ha colpito il mondo della politica e del sindacalismo. E’ venuto a mancare l’ex ministro del Lavoro Franco Marini. E’ venuto purtroppo a mancare all’età di 87 anni per complicazioni dovute al Covid. Secondo le ricostruzioni ad inizio mese di Gennaio era risultato positivo al coronavirus ed era stato quindi ricoverato all’ospedale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Una tragedia che ha colpito ile del sindacalismo. E’ venuto a mancaredel. E’ venuto purtroppo a mancare all’età di 87 anni per complicazioni dovute al. Secondo le ricostruzioni ad inizio mese di Gennaio era risultato positivo al coronavirus ed era stato quindi ricoverato all’ospedale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

