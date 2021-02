L’Uefa ha il campo neutro ideale: anche Moenchengladbach-City si giocherà a Budapest (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Uefa ha il suo campo neutro anti-pandemia: Budapest. Dopo Lipsia-Liverpool, anche un altro match di Champions League si disputerà in Ungheria: Moenchengladbach-City. Il problema è sempre lo stesso: le restrizioni anti-Covid della Germania per chi arriva dal Regno Unito. «La UEFA può confermare che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City FC si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (24 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi», si legge in una nota. L’Uefa ha redatto un protocollo apposito proprio per evitare che le difficoltà di viaggi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021)ha il suoanti-pandemia:. Dopo Lipsia-Liverpool,un altro match di Champions League si disputerà in Ungheria:. Il problema è sempre lo stesso: le restrizioni anti-Covid della Germania per chi arriva dal Regno Unito. «La UEFA può confermare che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Borussiae MsterFC sialla Puskás Aréna di. La data della partita (24 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi», si legge in una nota.ha redatto un protocollo apposito proprio per evitare che le difficoltà di viaggi ...

