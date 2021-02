Lucarelli torna al gossip (dove riesce meglio) con la battuta sull’ombretto della Meloni. Pioggia di critiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Ormai il gioco comunicativo di Selvaggia Lucarelli è un meccanismo usurato. Alzare l’asticella della polemica per stare sempre al centro dell’attenzione. E’ così che una che nel giornalismo di una volta avrebbe scritto didascalie riesce a rivestire nel giornalismo di oggi i panni di una “affermata influencer”. Lucarelli: dalla difesa di Casalino alle battute sull’ombretto della Meloni Stavolta, forse troppo a digiuno di citazioni, deve aver pensato: bè me la prendo con Giorgia Meloni. Del resto l’opera di killeraggio al servizio del governo Conte e di Travaglio segna il passo in queste ore in cui Mario Draghi è assoluto protagonista. Reduce da una difesa d’ufficio di Rocco Casalino (il cui senso era: i giornalisti prima gli chiedevano notizie e ora lo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Ormai il gioco comunicativo di Selvaggiaè un meccanismo usurato. Alzare l’asticellapolemica per stare sempre al centro dell’attenzione. E’ così che una che nel giornalismo di una volta avrebbe scritto didascaliea rivestire nel giornalismo di oggi i panni di una “affermata influencer”.: dalla difesa di Casalino alle battuteStavolta, forse troppo a digiuno di citazioni, deve aver pensato: bè me la prendo con Giorgia. Del resto l’opera di killeraggio al servizio del governo Conte e di Travaglio segna il passo in queste ore in cui Mario Draghi è assoluto protagonista. Reduce da una difesa d’ufficio di Rocco Casalino (il cui senso era: i giornalisti prima gli chiedevano notizie e ora lo ...

