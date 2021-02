Luca Toni: “La Fiorentina ha giocatori importanti ma non stanno rendendo. Prandelli? Non ha ancora trasmesso le sue idee” (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex bomber della Fiorentina, Luca Toni è intervenuto a RTV38, per analizzare le dinamiche della Fiorentina. Diversi gli argomenti trattati dal campione del mondo, ad iniziare da Ribery, suo compagno ai tempi del Bayern Monaco: “È venuto con tanto entusiasmo e ha avuto qualche problema fisico. Però non vorrei che con la scusa di un giocatore così gli altri si sentano giustificati. Non vedo altri giocatori che riescano a mandare in porta Vlahovic. So che a Franck piace molto partire dalla sinistra e accentrarsi, ma si mette a disposizione. In mezzo al campo ci sono pochi uno contro uno, dipende molto da dove lo vuol far giocare l’allenatore”. Su Vlahovic: “Anche quest’anno la Fiorentina era partita con buoni programmi. Ma serve un progetto buono per essere al 7-8° posto. Secondo me ci ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex bomber dellaè intervenuto a RTV38, per analizzare le dinamiche della. Diversi gli argomenti trattati dal campione del mondo, ad iniziare da Ribery, suo compagno ai tempi del Bayern Monaco: “È venuto con tanto entusiasmo e ha avuto qualche problema fisico. Però non vorrei che con la scusa di un giocatore così gli altri si sentano giustificati. Non vedo altriche riescano a mandare in porta Vlahovic. So che a Franck piace molto partire dalla sinistra e accentrarsi, ma si mette a disposizione. In mezzo al campo ci sono pochi uno contro uno, dipende molto da dove lo vuol far giocare l’allenatore”. Su Vlahovic: “Anche quest’anno laera partita con buoni programmi. Ma serve un progetto buono per essere al 7-8° posto. Secondo me ci ...

