Luca | il fratellino ‘sconosciuto’ di Valentino Rossi debutta in pista Mai visto? Ecco chi è

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non tutti sanno cheha un fratello, anche lui pilota di moto, che esordirà innel Mondiale numero 20 in MotoGp in sella alla Ducati. Nato a Urbino il 10 agosto 1997,Marini è figlio di Stefania Palma, madre di, e di Massimo Marini. Cresce a Tavullia dove, grazie all’esempio del più noto fratello, fin dall’età di quattro anni comincia ad avvicinarsi al mondo delle minimoto. Fin da bambino gareggia con un logo composto dalla raffigurazione di Guido, bulldog di famiglia, che tiene fra le zampe il numero 97 (suo anno di nascita). Tuttavia dalla stagione 2015, a causa della non disponibilità del 97, deve cambiare il numero sulla livrea delle sue moto, scegliendo quindi il 10. Nel 2004 esordisce all’ultima gara di campionato europeo di minimoto nei ...

Valentino Rossi e il fratello, Luca Marini, saranno rivali in pista nel Mondiale numero 20 in MotoGp di Valentino. Il quasi 42enne sarà in sella alla Petronas Yamaha, il 23enne a ...