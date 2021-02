Luca Argentero | “Fatevi una vita” | La dichiarazione dopo il furto

Leggi su kronic

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’attoreha avuto parole dure contro dei veri e propri ladri. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate.(web source)protagonista di uno spiacevole episodio. L’attore è costretto a sfogarsi sui social network dando adito alla rabbia per unsubito. Per lui si tratta di un gesto davvero ingiustificabile ed ha spiegato, attraverso il proprio profilo Instagram, quanto accaduto. Andiamo a scoprirlo insieme. Una carriera sempre al massimo(getty images)Attore di gran successo in Italia,si è affermato sin dalla giovane età, col terzo posto all’edizione del 2003 del Grande Fratello. Da qui in poi una repentina crescita che gli ha permesso d’issarsi come ...