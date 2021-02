Lombardia | Fontana furioso | “Il Ministero blocca valutazione sul piano vaccini di Bertolaso”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della Regione, Attilio, accusa ildella Salute di avereto ladel Cts sulideato da Guidoper la vaccinazione di massa.lo denuncia in una nota. “Trovo incredibile che ildella Salute abbia deciso dire la, prevista per oggi da parte del Cts, delvaccinale di massa della”, così è sbottato il governatore Attiliodopo che è saltata la presa in esame delmesso a punto da Guido. “Ilera stato inviato ieri, da me e dalla vicepresidente Moratti, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Fontana

TPI

Il piano vaccini di Bertolaso , che prevede la vaccinazione di 10 milioni di italiani residenti in, era stato inviato ieri dae dalla vicepresidente Moratti "c ome contributo ..."Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, del piano vaccinale di massa della", dice. Il piano, si ...Il ministero della Salute blocca l'esame del Cts del piano Bertolaso sui vaccini. Fontana: "Incredibile, il piano vaccinale è una priorità per tutto il Paese e non deve sottostare a logiche di parte" ...Fontana accusa il ministero della Salute di aver bloccato la valutazione del piano vaccinale firmato da Bertolaso. La risposta del ministero. E quanto sia realistico il modello proposto in Lombardia ...