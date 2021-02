L’Occidente, l’America di Biden e il rilancio delle relazioni tra Usa ed Europa (Di martedì 9 febbraio 2021) Come rilanciare i rapporti tra Europa e Stati Uniti con Joe Biden? Risponderanno lunedì prossimo, 15 febbraio, il presidente di Europa Atlantica Andrea Manciulli, il presidente di Riformismo e Libertà Fabrizio Cicchitto, insieme a Pier Ferdinando Casini, Marco Minniti, Marta Dassù, Raffaele Volpi, Massimo Teodori, Valentino Valentini. Saranno loro infatti i protagonisti della web conference dal titolo “L’Occidente, l’America di Biden e il rilancio delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa”, promossa da Europa Atlantica, Riformismo e Libertà, e Formiche, dedicata alla vittoria di Biden e alla nuova fase che si è aperta con il suo insediamento alla Casa Bianca. Il ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Come rilanciare i rapporti trae Stati Uniti con Joe? Risponderanno lunedì prossimo, 15 febbraio, il presidente diAtlantica Andrea Manciulli, il presidente di Riformismo e Libertà Fabrizio Cicchitto, insieme a Pier Ferdinando Casini, Marco Minniti, Marta Dassù, Raffaele Volpi, Massimo Teodori, Valentino Valentini. Saranno loro infatti i protagonisti della web conference dal titolo “die iltra gli Stati Uniti e l’”, promossa daAtlantica, Riformismo e Libertà, e Formiche, dedicata alla vittoria die alla nuova fase che si è aperta con il suo insediamento alla Casa Bianca. Il ...

