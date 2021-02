Locarno 2021 | ecco il nuovo manifesto realizzato da un grafico svizzero

(Di martedì 9 febbraio 2021) Vince il pardo di unildi, la 74 edizione si terrà dal 4 al 14 agosto. Con il suo pardo dalle linee futuristiche che omaggia la magia del cinema in pellicola, il designerLuciano Baragiola si è aggiudicato il primo posto del concorso per la realizzazione deldelFilm Festival. Al bando hanno risposto quasi mille progetti provenienti da tutti i continenti e realizzati da grafici, artisti, illustratori e appassionati tra i 6 e i 74 anni, confermando l'attenzione internazionale e intergenerazionale di cui gode il Festival, e il desiderio di partecipazione della sua community. Nato dalla volontà di ...

Un pardo essenziale, scomposto in 24 parti che richiamano i 24 fotogrammi al secondo sono alla base della magia del cinema: si presenterà così la 74ª edizione del Locarno film festival.