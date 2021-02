Locali, il 90 per cento ha riaperto ma con pochi guadagni (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le chiusure natalizie e la fase di zona arancione, ora che il Piemonte è in zona gialla bar e ristoranti hanno riaperto. A Torino si stima che il 90 per cento dei Locali sia di nuovo con le serrande alzate fino alle 18, ma i guadagni non sono ancora in crescita. Anzi, l’indagine Epat su 250 operatori stima un calo di fatturato tra il 10 e il 30 per cento. Meglio i bar dei ristoranti che soprattutto nel weekend hanno visto un buon numero di clienti: “E’ stato certamente un weekend di grande movimento verso il centro città dall’hinterland torinese, con qualche caso eclatante di cattiva gestione, da perseguire con i controlli, ma i consumi sono nella media”, commenta l’Epat. La metà degli esercizi aperti ricorre all’asporto, mentre usa il delivery soltanto il 28% a causa delle difficoltà ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le chiusure natalizie e la fase di zona arancione, ora che il Piemonte è in zona gialla bar e ristoranti hanno. A Torino si stima che il 90 perdeisia di nuovo con le serrande alzate fino alle 18, ma inon sono ancora in crescita. Anzi, l’indagine Epat su 250 operatori stima un calo di fatturato tra il 10 e il 30 per. Meglio i bar dei ristoranti che soprattutto nel weekend hanno visto un buon numero di clienti: “E’ stato certamente un weekend di grande movimento verso il centro città dall’hinterland torinese, con qualche caso eclatante di cattiva gestione, da perseguire con i controlli, ma i consumi sono nella media”, commenta l’Epat. La metà degli esercizi aperti ricorre all’asporto, mentre usa il delivery soltanto il 28% a causa delle difficoltà ...

