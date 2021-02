Lo spettacolare arrivo di HOPE

(Di martedì 9 febbraio 2021) La diretta in corso, dedicata alla manovra di inserzione in orbita marziana della sonda araba, si è rivelata un evento di grande impatto visivo. (articolo live)

SarettaMandis86 : @SalpadrinoT Mai event davvero spettacolare e finale con il botto. L'arrivo di Kenta è stata la ciliegina sulla tor… -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolare arrivo

la Repubblica

... soprattutto nel gruppo degli italiani (anche se parzialmente tamponate dalldi Jakub ... Il Banco di Sardegna è probabilmente la squadra più divertente e, di sicuro quella che gioca ...Lì si è scelto di allestire le tribune perché il panorama è piùrispetto a quello del vecchio. Una nuova pista solo per l'allenamento degli atleti, poi, è sorta ai piedi delle ...Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia, potrebbe finire sulla panchina del Napoli per il dopo Gattuso. "Adl mi ha fatto i complimenti" ...Il Vendée Globe e una riflessione sui nuovi Imoca che il pubblico tradizionale non ama, ma i numeri dicono che i nuovi foiler, al netto delle fragilità e del regolamento da rivedere, hanno dominato il ...