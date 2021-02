Lnd, Sibilia: “Ministro Spadafora non ha mantenuto quanto promesso. Ghirelli mi ha infastidito” (Di martedì 9 febbraio 2021) In Figc ci sono alcune fibrillazioni tra i vari presidenti delle leghe professionistiche e quella dei dilettanti Cosimo Sibilia. Intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il mio percorso è stato largamente condiviso, ma difficile, iniziato a gennaio nel giro di quattro giorni. Sabato scorso abbiamo sancito la rielezione con gli altri vicepresidenti e revisori dei conti. Il consenso mi riempie assolutamente d'orgoglio, e anche di responsabilità: per il prossimo quadriennio si parte con il riferimento del calcio di base e di quello giovanile. La LND si farà trovare pronta".Come reputa lo sforzo di sistema?"Ci sono state tante difficoltà, le società si sono messe a disposizione e senza questo non era semplice portare avanti il campionato. I contributi della LND hanno alleviato un po' di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) In Figc ci sono alcune fibrillazioni tra i vari presidenti delle leghe professionistiche e quella dei dilettanti Cosimo. Intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il mio percorso è stato largamente condiviso, ma difficile, iniziato a gennaio nel giro di quattro giorni. Sabato scorso abbiamo sancito la rielezione con gli altri vicepresidenti e revisori dei conti. Il consenso mi riempie assolutamente d'orgoglio, e anche di responsabilità: per il prossimo quadriennio si parte con il riferimento del calcio di base e di quello giovanile. La LND si farà trovare pronta".Come reputa lo sforzo di sistema?"Ci sono state tante difficoltà, le società si sono messe a disposizione e senza questo non era semplice portare avanti il campionato. I contributi della LND hanno alleviato un po' di ...

