LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: rinvio alle 14.30, la nebbia non dà tregua (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 14.11 La FIS fa sapere che le 14.30 saranno il termine ultimo per partire. In caso contrario la gara verrà cancellata. 14.09 Le azzurre stanno sperando che oggi non si gareggi. Con la partenza abbassata le loro chance sarebbero davvero risicate. 14.07 Ed ecco il nuovo rinvio alle 14.30. Che senso ha tutto questo? C'è nebbia, tra poco inizierà a calare il buio… 14.06 Quasi certamente non si partirà nemmeno alle 14.10. E la pantomima proseguirà… 14.03 Al momento non si vede nulla nella parte alta dell'Olimpia delle Tofane. La nebbia è ancora più fitta. Forse aver abbassato la partenza non servirà a nulla. 14.01 Qualora si partisse, la FIS ha già fatto sapere che i ...

