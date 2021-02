LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: partenza abbassata al Duca d’Aosta, ma c’è nebbia! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI partenza DEL SuperG FEMMINILE 13.48 Speriamo che Marta Bassino, pettorale n.1, non venga mandata al macello. La FIS si sta assumendo una bella responsabilità… 13.46 Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni della RAI: “In montagna ci sta tutto questo, fa parte dello sport. Il presidente Roda mi ha detto che le italiane avrebbero preferito una maggiore pendenza, ma staremo a vedere“. 13.45 Confermata la partenza alle 14.00. Ma davvero, abbassando lo start, si eviterà la nebbia? 13.42 partenza abbassata AL Duca d’Aosta! Si dovrebbe partire intorno alle 14.00. Sarà un SuperG davvero sprint, cortissimo! Non ideale per un Mondiale… 13.41 Si inizia a ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELFEMMINILE 13.48 Speriamo che Marta Bassino, pettorale n.1, non venga mandata al macello. La FIS si sta assumendo una bella responsabilità… 13.46 Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni della RAI: “In montagna ci sta tutto questo, fa parte dello sport. Il presidente Roda mi ha detto che le italiane avrebbero preferito una maggiore pendenza, ma staremo a vedere“. 13.45 Confermata laalle 14.00. Ma davvero, abbassando lo start, si eviterà la nebbia? 13.42AL! Si dovrebbe partire intorno alle 14.00. Sarà undavvero sprint, cortissimo! Non ideale per un Mondiale… 13.41 Si inizia a ...

