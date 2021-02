LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: ci siamo, tocca a Marta Bassino! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 12.49 Attenzione però con il pettorale n.10 ad una certa Mikaela Shiffrin. L’americana non disputa un SuperG da oltre un anno, esattamente da Bansko 2020. Quel giorno vinse…E’ una fuoriclasse, va temuta. 12.48 L’atleta che sarà al comando dopo il pettorale n.7 avrà l’oro in pugno? Non va escluso, soprattutto se la pista si rovinerà. 12.45 La grande favorita è la svizzera Lara Gut-Behrami, reduce da ben quattro vittorie consecutive in SuperG in Coppa del Mondo. Sin qui è stata una spanna superiore a tutte, ma nella gara secca può succedere di tutto. 12.43 I pettorali di partenza delle quattro italiane in gara: 1 Marta Bassino, 5 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 19 Francesca Marsaglia. 12.39 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 12.49 Attenzione però con il pettorale n.10 ad una certa Mikaela Shiffrin. L’americana non disputa unda oltre un anno, esattamente da Bansko 2020. Quel giorno vinse…E’ una fuoriclasse, va temuta. 12.48 L’atleta che sarà al comando dopo il pettorale n.7 avrà l’oro in pugno? Non va escluso, soprattutto se la pista si rovinerà. 12.45 La grande favorita è la svizzera Lara Gut-Behrami, reduce da ben quattro vittorie consecutive inin Coppa del Mondo. Sin qui è stata una spanna superiore a tutte, ma nella gara secca può succedere di tutto. 12.43 I pettorali di partenza delle quattro italiane in gara: 1Bassino, 5 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 19 Francesca Marsaglia. 12.39 ...

Ai Mondiuali di sci alpino, in partenza oggi alle 13 con la gara di Marta Bassino, mancherà Sofia Goggi, ferma per infortunio. I Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 si svolgono a Cortina d'Ampezzo, nella splendida cornice delle Dolomiti patrimonio UNESCO, dal 7 al 21 febbraio 2021.