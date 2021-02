Little Nightmares a quota 3 milioni di unità vendute e Little Nightmares II riceve un nuovo trailer di lancio (Di martedì 9 febbraio 2021) Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Tarsier Studios hanno annunciato che Little Nightmares ha venduto oltre tre milioni di unità in tutto il mondo a 31 dicembre 2020. Per l'occasione è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer di lancio di Little Nightmares II in arrivo l'11 febbraio per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e GOG e Google Stadia. Entro la fine dell'anno il gioco avrà anche la versione next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Little Nightmare II è un gioco d'avventura ricco di suspense in cui vestirete i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto da trasmissioni ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Tarsier Studios hanno annunciato cheha venduto oltre trediin tutto il mondo a 31 dicembre 2020. Per l'occasione è stato inoltre pubblicato undidiII in arrivo l'11 febbraio per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e GOG e Google Stadia. Entro la fine dell'anno il gioco avrà anche la versione next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S.Nightmare II è un gioco d'avventura ricco di suspense in cui vestirete i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto da trasmissioni ...

