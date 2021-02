Little Nightmares 2, il promo da incubo (Di martedì 9 febbraio 2021) Little Nightmares 2, il secondo capitolo del titolo di Tarsier Studios pubblicato da Bandai Namco, uscirà l'11 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e successivamente nel corso del 2021 anche per PlayStation 5 e Xbox Series X con un upgrade gratuito per i possessori della versione PlayStation 4 o Xbox One. Il videogioco è uno dei più attesi del 2021. Un rompicapo-avventura horror nel quale giocatore sarà Mono, un bambino intrappolato in un mondo inquietante e distorto, con il sottofondo di un ronzio proveniente da una torre lontana. Accompagnato da Six, la bambina con l'impermeabile giallo protagonista del primo capitolo, in Little Nightmares 2 Mono dovrà affrontare enigmi e scenari spaventosi, a volte surreali, indimenticabili. Con le luci accese Little ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021)2, il secondo capitolo del titolo di Tarsier Studios pubblicato da Bandai Namco, uscirà l'11 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e successivamente nel corso del 2021 anche per PlayStation 5 e Xbox Series X con un upgrade gratuito per i possessori della versione PlayStation 4 o Xbox One. Il videogioco è uno dei più attesi del 2021. Un rompicapo-avventura horror nel quale giocatore sarà Mono, un bambino intrappolato in un mondo inquietante e distorto, con il sottofondo di un ronzio proveniente da una torre lontana. Accompagnato da Six, la bambina con l'impermeabile giallo protagonista del primo capitolo, in2 Mono dovrà affrontare enigmi e scenari spaventosi, a volte surreali, indimenticabili. Con le luci accese...

Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità Tarsier Studios e Bandai Namco hanno reso disponibile un nuovo e terrificante video di Little Nightmares 2 , con protagonista il pluripremiato illusionista e mentalista Derren Brown. Conosciuto per i suoi spettacoli televisivi di successo e le acclamate esibizioni sul palco, Derren ha ...

Bandai Namco è pronta a tornare con una delle saghe più disturbanti e terrificanti del videogioco moderno. È solo questione di giorni infatti prima che Little Nightmares II , l'attesississimo sequel del puzzle horror di Tarsier Studio ( qui il nostro provato) faccia il suo esordio sugli scaffali, e per celebrare questo evento il titolo si è mostrato ...

Continuano anche questa settimana gli appuntamenti live con SpazioGames, che si prepara ad abbracciare ulteriormente il calendario dei giochi in arrivo a brevissimo: come sempre, allora, gli appuntame ...

Da Little Nightmares II a Persona 5 Strikers, passando per Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ecco le nuove uscite del mese.

