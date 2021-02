L’industria dell’auto americana sostiene la politica ambientalista di Biden (Di martedì 9 febbraio 2021) L’alleanza industriale per sostenere le ambizioni di Joe Biden sulla transizione energetica ha il volto di Will Ferrell e si è saldata in uno dei luoghi più sacri della comunicazione americana: gli spot per il Super Bowl. Nello stesso spazio in cui Jeep celebrava le virtù politiche e morali del centro con la voce di Bruce Springsteen, General Motors ha mandato in onda una pubblicità che sembrava uscita dritta dal piano per il clima del nuovo presidente, uno spot che incarna l’idea che siano lavoro e produzione la chiave per rimettere gli Stati Uniti in cima alla cordata globale ecologica dopo gli anni di Trump. General Motors ha anche scelto un bersaglio perfetto per colpire l’immaginazione degli americani: l’orgoglio nazionale. Nello spot Will Ferrell mette un dito sul mappamondo e chiede: «Sapevate che la Norvegia vende molte più auto elettriche pro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 febbraio 2021) L’alleanza industriale per sostenere le ambizioni di Joesulla transizione energetica ha il volto di Will Ferrell e si è saldata in uno dei luoghi più sacri della comunicazione: gli spot per il Super Bowl. Nello stesso spazio in cui Jeep celebrava le virtù politiche e morali del centro con la voce di Bruce Springsteen, General Motors ha mandato in onda una pubblicità che sembrava uscita dritta dal piano per il clima del nuovo presidente, uno spot che incarna l’idea che siano lavoro e produzione la chiave per rimettere gli Stati Uniti in cima alla cordata globale ecologica dopo gli anni di Trump. General Motors ha anche scelto un bersaglio perfetto per colpire l’immaginazione degli americani: l’orgoglio nazionale. Nello spot Will Ferrell mette un dito sul mappamondo e chiede: «Sapevate che la Norvegia vende molte più auto elettriche pro ...

