"L'impeachment di Trump è costituzionale", il voto del Senato Usa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per il Senato americano il processo per l’impeachment di Donald Trump è costituzionale. Così ha votato la maggioranza dei Senatori nella prima giornata del dibattimento, con 56 voti a favore e 44 contrari. Sei Senatori repubblicani si sono uniti ai 50 democratici. Si tratta di Pat Toomey, Ben Sasse, Mitt Romeny, Lisa Murkowski, Susan Collins e Bill Cassidy. Donald Trump non è contento della performance dei suoi legali nella prima giornata del processo dell’impeachment al Senato. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per ilamericano il processo per l’di Donald. Così ha votato la maggioranza deiri nella prima giornata del dibattimento, con 56 voti a favore e 44 contrari. Seiri repubblicani si sono uniti ai 50 democratici. Si tratta di Pat Toomey, Ben Sasse, Mitt Romeny, Lisa Murkowski, Susan Collins e Bill Cassidy. Donaldnon è contento della performance dei suoi legali nella prima giornata del processo dell’al. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti.

