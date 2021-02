L’impatto del Covid 19 sull’economia | Pil 2020 Lombardia -9 | 8% La ripresa sarà solo del 3 | 9%

Leggi su newsagent

(Di martedì 9 febbraio 2021) Presentati stamani in conferenza stampa congiunta i risultati del secondo Focus relativo aldel19del territorio, secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’Osservatorio Economia e Territorio per CNA Veneto e CNA. (Il precedente Focus è stato presentato nel novembre del). Con riferimento specifico alla situazione della, il Presidente di CNADaniele Parolo è netto: “I dati più recenti elaborati dal nostro centro studi stimano una caduta dei principali indicatori economici assimilabile a quella di un regime di guerra: PIL al -9,8 per cento, consumi al -11,1 per cento, investimenti al -8,2%. Il dato relativo agli investimenti ha in realtà contenuto le perdite previste dalle precedenti stime di ...