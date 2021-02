Liguria verso la zona rossa. Il sindaco di Sanremo: “Situazione da monitorare” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Da qualche giorno sono in contatto con l’Asl per capire la situazione della nostra zona, da Ventimiglia a Sanremo. C’è stato un aumento dei contagi negli ultimi dieci giorni dovuti soprattutto alla circolazione del Covid in Costa Azzurra. Credo che questa situazione vada monitorata giorno per giorno con molta attenzione”. Queste le parole di Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, sull’aumento dei contagi in Liguria e sul possibile passaggio in zona rossa. Il primo cittadino è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione del festival, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Da qualche giorno sono in contatto con l’Asl per capire la situazione della nostra zona, da Ventimiglia a Sanremo. C’è stato un aumento dei contagi negli ultimi dieci giorni dovuti soprattutto alla circolazione del Covid in Costa Azzurra. Credo che questa situazione vada monitorata giorno per giorno con molta attenzione”. Queste le parole di Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, sull’aumento dei contagi in Liguria e sul possibile passaggio in zona rossa. Il primo cittadino è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione del festival, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston.

Chicomesol : RT @Miti_Vigliero: Liguria, l’estremo Ponente verso la “zona rossa” per 2 settimane - Miti_Vigliero : Liguria, l’estremo Ponente verso la “zona rossa” per 2 settimane - LaStampa : Il Ponente ligure va verso la zona rossa, in particolare la zona tra Sanremo e Ventimiglia - nicolaebasta : RT @Sydwerehere: Ma la Liguria non era candidata a diventare zona bianca secondo qualcuno? Liguria, l’estremo Ponente verso la “zona rossa… - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Verso Sanremo | Prefetto: Non necessarie zone rosse e chiusure -