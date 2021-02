Liceo biomedico | le scuole e gli ordini dei medici chiedono l' attivazione del nuovo indirizzo

(Di martedì 9 febbraio 2021) Resi noti i primi risultati della sperimentazione nazionale: il 52% degli studenti liceali che hanno partecipato al test, dopo aver completato il percorsotriennale, sono entrati ana. Una percentuale ben più alta della media nazionale, che si assesta intorno al 21%. Uno studente su due si è ritirato: fare il medico non era la sua strada. Tra chi ha completato il percorso, un 40% non ha provato il test. È questo solo il più eclatante tra i risultati del primo triennio di sperimentazione del progetto ‘Biologia con curvatura biomedica’ che, messo in campo nel 2017 grazie a un protocollo d’intesa tra il Miur e la FNOMCeO, Federazione deglidei, ha visto ora il primo blocco di studenti diplomarsi e poi partecipare ai test d’ingresso ana. Altro obiettivo raggiunto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Liceo biomedico

L'HuffPost

Il, infatti, oltre ad aiutere i giovani ad orientarsi per una scelta consapevole per la professione medica , potrebbe essere una risposta per meglio afforntare le sfide per ...Alartistico i nuovi iscritti sono 180, in linea con lo scorso anno, e consentiranno di creare dunque 9 classi prime. 125 le matricole allo scientifico, trae tradizionale, con un ...Resi noti i primi risultati della sperimentazione nazionale: il 52% degli studenti liceali che hanno partecipato al test, dopo aver completato il percorso biomedico triennale, sono entrati a Medicina.Liceo biomedico: arrivano i risultati del termine del primo ciclo del progetto. FNOMCEO chiede istituzionalizzazione del percorso ...