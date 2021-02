Libia: nuovo governo provvisorio accolto con favore dai Paesi Ue (Di martedì 9 febbraio 2021) L'Ue accoglie con favore l'accordo del Forum di dialogo politico della Libia (Lpdf) sull'autorità dell'esecutivo unitario di transizione. Si tratta di una tappa importante nel processo di Berlino, sulla via che condurrà il Paese alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021 Leggi su firenzepost (Di martedì 9 febbraio 2021) L'Ue accoglie conl'accordo del Forum di dialogo politico della(Lpdf) sull'autorità dell'esecutivo unitario di transizione. Si tratta di una tappa importante nel processo di Berlino, sulla via che condurrà il Paese alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021

