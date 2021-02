Lezioni in estate | giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola Ma era già una proposta di Azzolina

(Di martedì 9 febbraio 2021) “È questa l’idea geniale di Mario? Non l’aveva già detta la ministra?”. Il giorno dopo ladel presidente del Consiglio incaricato di modificare il calendario scolastico allungando lein, emersa durante il secondo giro di consultazioni, sono i docenti i primi a ricordare la primogenitura dell’ipotesi ventilata dall’ex capo della Bce. Quando l’aveva detto la ministra M5s apriti cielo: immediatamente si erano schierati contro di lei la Lega di Matteo Salvini e tanti altri esponenti del centrodestra. Naturalmente avevano alzato le barricate anche le organizzazioni sindacali che pure in queste ore sono tornati a far sentire la loro voce. Ma se a ipotizzare un allungamento delle, nessun partito si permette di sbuffare ...

Nel 2008 ho deciso di prendere la prima certificazione a Bologna di Power Yoga School di Roberto Bocchi, sono stata a New York per l'a praticare con diversi insegnanti di yoga dinamico. A ...... da quel poco che si è potuto capire, si tratterebbe di proseguire ledi un paio di ... La scorsa, per esempio, dopo aver compilato il modulo delle mie ferie sono rimasto 'a disposizione' ...Hanno perso troppi giorni di lezione, ora gli studenti italiani potranno recuperarli. La cura per la scuola, nei progetti del premier incaricato Mario Draghi, parte proprio da qui: rivedere ...Durante il nuovo giro di consultazioni Mario Draghi ha messo la scuola al centro del suo programma, sostenendo di volere cambiare il calendario delle ...