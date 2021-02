Lexus UX 300e | elettrica con stile

(Di martedì 9 febbraio 2021) Silenziosa oltre la media delle auto elettriche, la Lexus UX 300e avanza con stile sull’implacabile fondo stradale delle vie che attraversano la Città Eterna. Sotto un timido sole di febbraio, immersa nel traffico del venerdì pomeriggio, la nuova full-electric basata sul crossover compatto più venduto di Lexus si distingue subito per le linee decise e avveniristiche, mentre avvolge il guidatore in un abbraccio accogliente e allo stesso tempo protettivo, grazie a un insieme di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) chiamato Lexus Safety System+.

Comoda, raffinata, silenziosa. La prima auto completamente elettrica del gruppo Toyota in Europa arriva sul mercato. E' la nuova UX 300e, primo modello a montare un unico generatore ad alta potenza anziché la soluzione mista del full hybrid e delle plug-in hybrid. Sarà disponibile nelle concessionarie italiane. Come su tutta la gamma Lexus anche su UX 300e è di serie il pacchetto di sistemi ADAS Safety System+. La gamma UX 300e per l'Italia si articola in due allestimenti: Premium e Luxury, con prezzi da 57.000€. Prima auto full electric del Gruppo Toyota, la BEV basata sul crossover compatto UX unisce lusso, sportività e zero emissioni. Lexus annuncia ufficialmente il lancio sul mercato italiano di Lexus UX 300e, primo veicolo elettrico a batteria del gruppo Toyota in Europa. Dal lancio di RX 400h (Full Hybrid) nel 2005, primo SUV elettrico ibrido al mondo, Lexus ha continuato a sviluppare la tecnologia elettrificata.