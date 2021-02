L’ex Serie A Tanino Vasari ai domiciliari: arrestato per bancarotta fraudolenta (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex calciatore di Serie A Tanino Vasari è stato arrestato per bancarotta fraudolenta, attualmente si trova ai domiciliari. L’ex Palermo gestiva insieme alla famiglia il panificio Caldopane. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L’avvocato ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare. “E’ il frutto della crisi economica. Vasari al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha falcidiato tante imprese e società. Vasari ha solo cercato di salvare ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021)calciatore diè statoper, attualmente si trova aiPalermo gestiva insieme alla famiglia il panificio Caldopane. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di. L’avvocato ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare. “E’ il frutto della crisi economica.al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha falcidiato tante imprese e società.ha solo cercato di salvare ...

