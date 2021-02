L’ex ministro israeliano Yaalon mette in guardia da Iran e Hezbollah (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l’ordine del giorno per il riconoscimento di Hezbollah come organizzazione terroristica nel suo complesso presentato dal consigliere Angelo Vaccarezza e da altri esponenti del partito Cambiamo! del governatore Giovanni Toti. Il documento, come spiegato su Formiche.net, impegna il presidente della Regione Liguria ad “attivarsi nelle sedi opportune, presso il parlamento e il governo, per fare in modo che anche l’Italia, come già fatto in ambito europeo da Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Austria, dichiari ufficialmente Hezbollah come ‘organizzazione terroristica’ nella sua interezza”. Al plauso dell’Ambasciata israeliana a Roma dimostrato da una telefonata tra l’ambasciatore Dror Eydar e il governatore Toti, si aggiunge quello di Moshe Yaaalon, ex ministro della ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l’ordine del giorno per il riconoscimento dicome organizzazione terroristica nel suo complesso presentato dal consigliere Angelo Vaccarezza e da altri esponenti del partito Cambiamo! del governatore Giovanni Toti. Il documento, come spiegato su Formiche.net, impegna il presidente della Regione Liguria ad “attivarsi nelle sedi opportune, presso il parlamento e il governo, per fare in modo che anche l’Italia, come già fatto in ambito europeo da Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Austria, dichiari ufficialmentecome ‘organizzazione terroristica’ nella sua interezza”. Al plauso dell’Ambasciata israeliana a Roma dimostrato da una telefonata tra l’ambasciatore Dror Eydar e il governatore Toti, si aggiunge quello di Moshe Yaaalon, exdella ...

