Leonardo DiCaprio, arriva il documentario: dalla "Leomania" all'Oscar

Leonardo DiCaprio è la stella di Hollywood per eccellenza. Henrike Sandner, nel nuovo documentario Leonardo DiCaprio: Most Wanted!, ripercorre la storia di un successo mondiale. Il documentario arriverà gratuitamente in streaming su ARTE in italiano. Dal Titanic di James Cameron, che ha scatenato una "Leomania" planetaria, ai ruoli più oscuri della maturità. Senza tralasciare la rappresentazione documentata e toccante di un attore virtuoso nonché un cittadino impegnato nella lotta contro il riscaldamento globale.

dalla "Leomania" al successo consolidato

Il successo planetario a 23 anni grazie al ruolo dell'artista squattrinato Jack Dawson interpretato in Titanic (1997) fu, per sua stessa ammissione, "una secchiata d'acqua gelida".

