L'economia della bicicletta corre. In Italia i ciclisti crescono del 27% (di S. Panzeri) (Di martedì 9 febbraio 2021) (di Stefano Panzeri) Insieme alla vita di molti, la pandemia ha inciso sulle abitudini di spostamento. A mutare le usanze è stata l'esigenza di trovare soluzioni alternative per una parte dei passeggeri del trasporto pubblico, non più in grado di salire su bus e treni per le capienze ridotte rese necessarie per creare il distanziamento fisico anti contagio. La scelta preferita da molte amministrazioni è stata di puntare sulla mobilità dolce, considerata la più adeguata per agevolare spostamenti distanziati ed evitare il passaggio massiccio all'auto privata. Nella sola Europa i decisori hanno investito un miliardo di euro in infrastrutture per le due ruote, progettato più di 2.300 km di nuove ciclabili (oltre la metà già realizzate) e predisposto incentivi per l'acquisto di due ruote a pedali o mezzi di micromobilità. Cresce il numero di ciclisti nel ...

