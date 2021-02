Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 febbraio 2021) Domani si gioca la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020-21, al Gewiss Stadium di Bergamo si affrontano. Si riparte dallo 0-0 dell’andata e Gasperini rinuncia ancora a Romero e Hateboer, recupera Maehle che in caso di forfait dell’ultimo minuto potrebbe far spazio a Gosens adattato a destra con Ruggeri a sinistra. Altre possibilità sulla fascia destra sono Toloi o De Roon. In avanti Pessina dovrebbe appoggiare il duo formato da Ilicic e Zapata.Gattuso ha perso Manolas a Genova però riabbraccia Fabian Ruiz, lo spagnolo partirà con ognità dalla panchina dopo l’assenza per Covid. L’assenza di Koulibaly rende totale l’emergenza in difesa: giocheranno Maksimovic e Rrahmani davanti a Ospina. A centrocampo possibile spazio per Bakayoko, in attacco sempre più concreta l’ipotesi Osimhen titolare, a 94 ...