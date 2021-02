‘Le sindache d’Italia’ che ricostruirono Paese Il libro di Ponzani e Catizone

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Ada Natali, sindaca di Massa Fermana, antifascista, viene eletta con molte preferenze. Si rimboccherà le maniche e costruirà case popolari, strade, istituirà addirittura un prestito d’onore. Inizierà una relazione con un collega di partito sposato e la Polizia continuerà ad attenzionarla per questo”. Siamo nell’Italia che risorge dalle macerie della guerra e quello della ‘Maestra Ada’ è uno dei ritratti delle ‘sindache d’Italia’, immortalate nel libro dall’omonimo titolo, nato dal Dipartimento Pari Opportunità di ALI (Lega Autonomie Locali), diretto dall’avvocata Andrea Catizone. A parlarne con la Dire in un’intervista doppia la storica Michela Ponzani e Andrea Catizone che insieme hanno ripercorso quegli anni e quei modelli politici in un ‘Viaggio nelle storia delle amministratrici italiane’, come riporta il sottotitolo dell’opera, a tutt’oggi poco esplorata.