Le priorità di Draghi: vaccino, scuola, lavoro, tutte le iniziative del nuovo governo (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi ha indicato quattro priorità fondamentali sulle quali dovrà soffermarsi il nuovo governo. Leggiamole insieme. In seguito ai colloqui con i partiti minori, un’idea del programma politico di Mario Draghi sta cominciando a delinearsi. Il premier incaricato si è premurato di presentare un elenco di ben cinque emergenze sulle quali il governo italiano dovrà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioha indicato quattrofondamentali sulle quali dovrà soffermarsi il. Leggiamole insieme. In seguito ai colloqui con i partiti minori, un’idea del programma politico di Mariosta cominciando a delinearsi. Il premier incaricato si è premurato di presentare un elenco di ben cinque emergenze sulle quali ilitaliano dovrà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

meb : Come Italia Viva abbiamo sempre dato priorità agli interesse del Paese. E continueremo a farlo. A Draghi la respons… - fattoquotidiano : Draghi e le tasse: “No alla flat tax, sì ad una maggiore progressività”. Anche la lotta all’evasione tra le priorità - raffaellapaita : Mentre qualcuno pensa di mettere condizioni o di litigare per i ministri, con la richiesta di rimodulare il calenda… - Fabrizi10443351 : RT @HuffPostItalia: Mario Draghi dice no alla flat tax di Salvini. Spinta sui vaccini, priorità insegnanti - neifatti : Draghi ai partiti: no a flat tax e priorità a vaccini, scuola e lavoro -