Le priorità di Draghi | lavoro | vaccini e scuola all' interno dei valori europei

Continua oggi, con gli incontri delle maggiori forze politiche, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato, che ha messo l'accento sui temi principali del futuro esecutivo: particolare ...

Ultime Notizie dalla rete : priorità Draghi Governo, Messina: 'Con Draghi spread tra 50 e 60 punti. Bene per banche e Ue'

Il Governo Draghi, secondo il banchiere, dovrà puntare soprattutto sulla crescita. "Abbiamo bisogno ... Per ora la priorità è stimolare la crescita, dal prossimo anno bisogna guardare alla sostenibilità ...

