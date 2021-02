Le nozze della regina Maria Carolina e l’origine del gateau napoletano (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTra i tanti piatti tipici della cucina partenopea, che spesso si portano dietro storie e leggende intriganti, ce n’è uno direttamente legato a un matrimonio regale. Stiamo parlando del classico gateau di patate napoletano. Il gateau napoletano (italianizzato in gattò) è – come ben saprete – uno sformato di patate arricchito con alcuni tipici prodotti della nostra regione: come la provola e i salumi. La ricetta ha origini francesi, ma vi è un preciso momento storico nel quale questo piatto diventa a tutti gli effetti un piatto tipico della cucina partenopea. Siamo nel 1768 e vanno celebrate le nozze della regina Maria Carolina, figlia di Maria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTra i tanti piatti tipicicucina partenopea, che spesso si portano dietro storie e leggende intriganti, ce n’è uno direttamente legato a un matrimonio regale. Stiamo parlando del classicodi patate. Il(italianizzato in gattò) è – come ben saprete – uno sformato di patate arricchito con alcuni tipici prodottinostra regione: come la provola e i salumi. La ricetta ha origini francesi, ma vi è un preciso momento storico nel quale questo piatto diventa a tutti gli effetti un piatto tipicocucina partenopea. Siamo nel 1768 e vanno celebrate le, figlia di...

