Le Gemelle Kessler parlano del vaccino anti-Covid | “Siamo troppo giovani”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) A Monaco di Baviera vivono due icone della televisione italiana, le sorelle che portarono scompiglio nelle case degli italiani con le loro lunghe e sensuali gambe: le. Benché non vivano più in Italia, Alice ed Ellenhanno ancora un forte legame con il nostro Paese e spesso rilasciano interviste in cui ricorda la vita dei loro anni di grandissima notorietà. Nell’ultima puntata di Domenica In, invece, le duehanno parlato di quella che è la loro vita oggi e di come stanno affrontando il lockdown in Germania. La vita in Baviera ai tempi del Coronavirus pare sia, sotto alcuni aspetti, più difficile di quanto sia quella degli italiani. A spiegarlo sono le, intervistate a Domenica In: “Qui c’è il lockdown, è ancora tutto chiuso. È molto noioso” hanno spiegato ...