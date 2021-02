Le dichiarazioni shock di Paul Gascoigne: “Ho preso a pugni mio padre morto di cancro” (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex calciatore Pau Gaiscogne è tornato a far parlare di sé dopo gli scandali sessuali e la possibile partecipazione alla prossima Isola dei Famosi. LEGGI ANCHE => Isola dei famosi, circola il nome di un ex calciatore “genio e sregolatezza” Infatti l’ex giocatore di Lazio, Rangers e Tottenham ai microfoni di “Sun”, ha fatto una dichiarazione che ha scioccato tutti. Questa volta non si è parlato di retroscena legati al suo passato sul campo da gioco ma si tratta comunque di dichiarazioni che hanno alzato un polverone: Gascogien ha ammesso di aver letteralmente preso a pugni e testate il corpo di suo padre sul letto di ospedale, morto di cancro nel 2018. Il rapporto tra i due è sempre stato contraddistinto da amore e odio. E le sue dichiarazioni, come ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex calciatore Pau Gaiscogne è tornato a far parlare di sé dopo gli scandali sessuali e la possibile partecipazione alla prossima Isola dei Famosi. LEGGI ANCHE => Isola dei famosi, circola il nome di un ex calciatore “genio e sregolatezza” Infatti l’ex giocatore di Lazio, Rangers e Tottenham ai microfoni di “Sun”, ha fatto una dichiarazione che ha scioccato tutti. Questa volta non si è parlato di retroscena legati al suo passato sul campo da gioco ma si tratta comunque diche hanno alzato un polverone: Gascogien ha ammesso di aver letteralmentee testate il corpo di suosul letto di ospedale,dinel 2018. Il rapporto tra i due è sempre stato contraddistinto da amore e odio. E le sue, come ...

