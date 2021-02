Le dichiarazioni alla vigilia di Chievo-Reggiana (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani sera, mercoledì 10 febbraio, andrà in scena al Bentegodi di Verona la sfida tra Chievo e Reggiana, valida per la 22a giornata di Serie B. Sia veneti che emiliani sono alla ricerca di punti, per i rispettivi obiettivi. I clivensi sono in piena zona play off, in lotta per salire in Serie A; viceversa gli emiliani sono nel gruppone che lotta per non retrocedere. Di seguito . COS’HA DETTO AGLIETTI alla vigilia DI Chievo-Reggiana? Fiducia e determinazione, questi sono i sentimenti del tecnico dei clivensi Aglietti alla vigilia di Chievo-Reggiana. In conferenza stampa questo pomeriggio infatti il tecnico ha affermato: “Qualcosa cambieremo, qualche ragazzo è stanco e voglio freschezza per tutti i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani sera, mercoledì 10 febbraio, andrà in scena al Bentegodi di Verona la sfida tra, valida per la 22a giornata di Serie B. Sia veneti che emiliani sonoricerca di punti, per i rispettivi obiettivi. I clivensi sono in piena zona play off, in lotta per salire in Serie A; viceversa gli emiliani sono nel gruppone che lotta per non retrocedere. Di seguito . COS’HA DETTO AGLIETTIDI? Fiducia e determinazione, questi sono i sentimenti del tecnico dei clivensi Agliettidi. In conferenza stampa questo pomeriggio infatti il tecnico ha affermato: “Qualcosa cambieremo, qualche ragazzo è stanco e voglio freschezza per tutti i ...

GiuseppeConteIT : Fra poco rilascerò alcune dichiarazioni alla stampa in diretta da Palazzo Chigi - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT - MoliPietro : Le dichiarazioni alla vigilia di Chievo-Reggiana - Gabriele885 : RT @GiorgiaMeloni: Come sempre, anche dall’opposizione, #FratellidItalia lavorerà per il bene della Nazione. Seguiteci in diretta per le di… -