Le cinque priorità di Draghi: salute, scuola, lavoro, imprese e ambiente (Di martedì 9 febbraio 2021) E' chiara l'impostazione che Mario Draghi intende dare al suo esecutivo: ieri l'incontro con 'i piccoli', ai quali ha elencato alcuni punti programmatici da cui intende ripartire. priorità, ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) E' chiara l'impostazione che Mariointende dare al suo esecutivo: ieri l'incontro con 'i piccoli', ai quali ha elencato alcuni punti programmatici da cui intende ripartire., ...

E' chiara l'impostazione che Mario Draghi intende dare al suo esecutivo: ieri l'incontro con 'i piccoli', ai quali ha elencato alcuni punti programmatici da cui intende ripartire. Priorità, posizionamento, linee guida: un governo "convintamente europeista". Cornice apprezzata dai dem, innanzitutto. E poi un approccio preciso su 5 emergenze indicate dal presidente incaricato: ...

Il presidente ci ha illustrato le priorità di questo governo: la sanità, la campagna vaccinale, l'... Da una parte infatti il Movimento Cinque Stelle sembra infatti ancora diviso e la Lega si è ...

E' chiara l'impostazione che Mario Draghi intende dare al suo esecutivo: ieri l'incontro con 'i piccoli', ai quali ha elencato alcuni punti programmatici da cui intende ripartire., posizionamento, linee guida: un governo "convintamente europeista". Cornice apprezzata dai dem, innanzitutto. E poi un approccio preciso su 5 emergenze indicate dal presidente incaricato: ...Il presidente ci ha illustrato ledi questo governo: la sanità, la campagna vaccinale, l'... Da una parte infatti il MovimentoStelle sembra infatti ancora diviso e la Lega si è ...