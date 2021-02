L' attacco al trucco della Meloni Bufera sull' incoerente Selvaggia

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppe De Lorenzo Lucarelli pubblica un post'ombretto. Lei che definì "battuta scema" il servizio di Strisciaa Botteri Che Giorgianon attiri le simpatie dei più è ormai cosa nota. Penso lo sappia pure lei, e credo anche se ne sbatta altamente. La “caciottara”, la pescivendola, la “calva” con eccesso di testosterone. Sono più le volte in cui viene denigrata per come è, o come lo dice, di quelle in cui le contestano ciò che fa o le idee che esprime. Ieri su una pagina social da 1,5 milioni di follower, nel pieno di una crisi politica,Lucarelli le ha dedicato un post. Poche parole. Non per commentare la sceltaleader di FdI di restare sola all’opposizione di Mario Draghi, ma per sottolinearne l’ombretto ...