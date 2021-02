Latitanza nel lusso da 12 anni | arrestato un narcotrafficante albanese 

Leggi su agi

(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - È stato rintracciato dai Carabinieri ea Durazzo (Albania) Ilir Plaku, 55enne albanese, ricercato dalle autorità italiane e latitante dal 2009 per associazione finalizzata al narcotraffico e resistenza a pubblico ufficiale. Rientrato in patria, l'uomo conduceva una vita agiata in compagnia dei familiari. L'operazione, scattata qualche giorno addietro, è avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dai militari della compagnia di Bianco (RC) dell'Arma, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale in Romania, alla polizia albanese. Le informazioni giunte dall'Italia hanno permesso la localizzazione e l'arresto del latitante. L'uomo viveva nelin una località di mare. Nel 2009 si trovava a Brancaleone (RC), dove era ...