Latina | 37enne ha il divieto di avvicinamento | ma continua a minacciare e a perseguitare la ex

(Di martedì 9 febbraio 2021) Aveva ildiall’ex fidanzata, ma nonostante questova a perseguitarla e a minaccia. E’ per questo che ieri il personale della Polizia di Stato diha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di– dott. Mario La Rosa, nei confronti dell’uomo, undel capoluogo. I fatti La misura adottata sostituisce ed aggrava la misura non custodiale deldialla sua ex compagna ed ai luoghi da lei frequentati, con prescrizione di non comunicare con qualsiasi mezzo. Il provvedimento del GIP di, prende spunto da una indagine della Squadra Mobile diche aveva raccolto le ...

CorriereCitta : Latina: 37enne ha il divieto di avvicinamento, ma continua a minacciare e a perseguire la ex - GazzettinoGolfo : #Latina - Perseguita la sua ex: Arrestato 37enne - - News_24it : Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia (LT), i poliziotti del Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina 37enne

Il Corriere della Città

Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia, i poliziotti del Commissariato di P. S. Cisterna dihanno tratto in arresto un, che aveva in casa tre chili di droga del tipo marijuana, già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 48 piante di piccole dimensioni dello ...Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia (LT), i poliziotti del Commissariato di P. S. Cisterna di(LT) hanno tratto in arresto un, che aveva in casa tre chili di droga del tipo marijuana , già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 48 piante di piccole dimensioni ...Ieri personale della Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip del ...Ieri personale della Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di Latina – dott. Mario LA ROSA, n ...