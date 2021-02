L’artista che immagina il mondo devastato da un’apocalisse climatica (Di martedì 9 febbraio 2021) Un giorno di un futuro lontano gli archeologi potrebbero andare alla riscoperta dei capolavori del nostro presente, spazzati via da intemperie climatiche, sepolti sotto metri di sabbia, sommersi dagli oceani o sopraffatti dalla natura selvaggia: non è la trama di un film distopico, ma il frutto delle elaborazioni grafiche del creativo francese Fabien Barrau. In News from the future – che potete sfogliare nella nostra gallery – L’artista realizza manipolazioni digitali post-apocalittiche che vogliono lanciare un allarme sul cambiamento climatico: una provocazione per sensibilizzare i più giovani su una realtà distante e volutamente esasperata, ma mai così temibile e preoccupante come è oggi. Wired. Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) Un giorno di un futuro lontano gli archeologi potrebbero andare alla riscoperta dei capolavori del nostro presente, spazzati via da intemperie climatiche, sepolti sotto metri di sabbia, sommersi dagli oceani o sopraffatti dalla natura selvaggia: non è la trama di un film distopico, ma il frutto delle elaborazioni grafiche del creativo francese Fabien Barrau. In News from the future – che potete sfogliare nella nostra gallery –realizza manipolazioni digitali post-apocalittiche che vogliono lanciare un allarme sul cambiamento climatico: una provocazione per sensibilizzare i più giovani su una realtà distante e volutamente esasperata, ma mai così temibile e preoccupante come è oggi. Wired.

