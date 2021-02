L’Aifa | “Da aprile in Italia vaccineremo 10 milioni di persone al mese”

Leggi su tpi

(Di martedì 9 febbraio 2021) A partire da2021, il vaccino contro il Covid sarà somministrato a 10diogni. Lo annuncia Nicola Magrini, direttore generale del, l’Agenziana del farmaco. “Da Pasqua in avanti potremmo essere in grado di vaccinare 10di cittadini e più al”, dice Magrini in una intervista al Corriere della Sera di oggi, martedì 9 febbraio. Nella stessa intervista il direttore delrassicura glini sull’efficacia del vaccino anti-Covid prodotto da Astrazeneca, che si è rivelato debole nei confronti della variante sudafricana del virus e che inè indicato solo per gli under 55 (mentre in molti altri Paesi il limite sono i 65 anni). “In ...