L'agenda Draghi sul lavoro: gestire l'emergenza di oggi, pensare alle riforme per il domani (Di martedì 9 febbraio 2021) Ormai è chiaro. L'agenda economica del prossimo Governo avrà tra le sue priorità il lavoro e la coesione sociale. Non può essere diversamente con una perdita di occupazione nell'ultimo anno di circa 450mila unità, una caduta del PIL nel 2020 di quasi il 9%, circa 150 tavoli di crisi aziendali aperti e una crescita ininterrotta di ore di cassa integrazione (unitamente al numero di lavoratori interessati). Affrontare questi problemi è una priorità imprescindibile se si vuole fare ripartire il Paese. Peraltro, dopo un anno di pandemia e con altri difficili mesi di fronte emergono chiaramente il perimetro e le caratteristiche delle sofferenze: terziario (commercio e turismo soprattutto), alcuni settori industriali, parte del settore agricolo. Per questo sempre più frequentemente si prospetta un utilizzo futuro degli ammortizzatori sociali distinto per ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) Ormai è chiaro. L'economica del prossimo Governo avrà tra le sue priorità ile la coesione sociale. Non può essere diversamente con una perdita di occupazione nell'ultimo anno di circa 450mila unità, una caduta del PIL nel 2020 di quasi il 9%, circa 150 tavoli di crisi aziendali aperti e una crescita ininterrotta di ore di cassa integrazione (unitamente al numero di lavoratori interessati). Affrontare questi problemi è una priorità imprescindibile se si vuole fare ripartire il Paese. Peraltro, dopo un anno di pandemia e con altri difficili mesi di fronte emergono chiaramente il perimetro e le caratteristiche delle sofferenze: terziario (commercio e turismo soprattutto), alcuni settori industriali, parte del settore agricolo. Per questo sempre più frequentemente si prospetta un utilizzo futuro degli ammortizzatori sociali distinto per ...

IlContiAndrea : Leggo le proposte di #Draghi per la #scuola che è un tema posto in cima alla sua agenda e mi si spalanca il cuore - AnnalisaChirico : A differenza di Monti e altri tecnici, Mario Draghi è politico nel senso più nobile, e non conosce il narcisismo. L… - repubblica : L’agenda Draghi è pronta: scuola, vaccini, lavoro. E tre super riforme: pubblica amministrazione, fisco, giustizia… - Gianna47428351 : RT @carmelopalma: Con eccezionale tempismo Conte, auspice Zingaretti, prenota il seggio sicuro lasciato da Padoan a Siena, per suggellare l… - consutevere : RT @McGadda: Il nostro Paese ha bisogno di recuperare fiducia nel futuro, per questo @ItaliaViva sostiene il governo guidato da Mario Dragh… -