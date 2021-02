L'abusivo gli ha rubato la casa: "Ci minaccia e lo Stato lo aiuta" (Di martedì 9 febbraio 2021) Martina Piumatti Da un anno e mezzo una coppia della provincia di Brescia non può più vivere nella propria casa. Un abusivo l’ha occupata e li minaccia di morte. E il blocco degli sfratti causa Covid impedisce lo sgombero Un intruso si impossessa della vostra casa. Cambia le serrature, mette il suo nome sul citofono, imbratta, distrugge e vi impedisce di riprendere i vostri oggetti personali. minaccia di morte voi e la vostra famiglia, chiedendovi 30mila euro per riavere casa vostra. E in più dovete pagargli le bollette di gas e luce. Le autorità non possono fare nulla. In più il blocco degli sfratti causa Covid impedisce l'esecuzione della sentenza di sgombero. E, nonostante le numerose denunce per i ripetuti episodi di minacce e devastazioni subiti, alla richiesta ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Martina Piumatti Da un anno e mezzo una coppia della provincia di Brescia non può più vivere nella propria. Unl’ha occupata e lidi morte. E il blocco degli sfratti causa Covid impedisce lo sgombero Un intruso si impossessa della vostra. Cambia le serrature, mette il suo nome sul citofono, imbratta, distrugge e vi impedisce di riprendere i vostri oggetti personali.di morte voi e la vostra famiglia, chiedendovi 30mila euro per riaverevostra. E in più dovete pagargli le bollette di gas e luce. Le autorità non possono fare nulla. In più il blocco degli sfratti causa Covid impedisce l'esecuzione della sentenza di sgombero. E, nonostante le numerose denunce per i ripetuti episodi di minacce e devastazioni subiti, alla richiesta ...

Da un anno e mezzo una coppia della provincia di Brescia non può più vivere nella propria casa. Un abusivo l’ha occupata e li minaccia di morte. Il giudice nega le misure cautelari e il blocco degli s ...

